Ricerca scientifica e innovazione clinica | AIL finanzia un progetto sullo studio della Porpora Trombocitopenica Immune
Il 14 aprile 2026 è stata annunciata la firma di una convenzione tra un’associazione di ricerca contro leucemie e linfomi e un’università marchigiana. L’accordo riguarda un progetto volto allo studio della Porpora Trombocitopenica Immune, che coinvolge il dipartimento di scienze cliniche e molecolari dell’ateneo. L’obiettivo è promuovere la ricerca scientifica e l’innovazione nel campo delle malattie ematologiche.
ANCONA - È stata presentata oggi, 14 aprile 2026, la convenzione tra l’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mielomi (AIL) Ancona Macerata e l’Università Politecnica delle Marche – Dipartimento di Scienze Cliniche e Molecolari (DISCLIMO) - per lo sviluppo di un importante progetto di.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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