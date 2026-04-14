Ricerca scientifica e innovazione clinica | AIL finanzia un progetto sullo studio della Porpora Trombocitopenica Immune

Il 14 aprile 2026 è stata annunciata la firma di una convenzione tra un’associazione di ricerca contro leucemie e linfomi e un’università marchigiana. L’accordo riguarda un progetto volto allo studio della Porpora Trombocitopenica Immune, che coinvolge il dipartimento di scienze cliniche e molecolari dell’ateneo. L’obiettivo è promuovere la ricerca scientifica e l’innovazione nel campo delle malattie ematologiche.