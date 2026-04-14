Un nuovo capitolo di Resident Evil si prepara a tornare nelle sale, con il regista di Barbarian che si occuperà della direzione. La produzione promette di rispettare fedelmente gli elementi dei videogiochi, offrendo un’immagine più cupa e inquietante dell’universo di Umbrella Corporation. La pellicola si inserisce in un progetto di riscoperta del franchise, che conta già numerosi film e adattamenti.

L’universo di Umbrella Corporation sta per tornare sul grande schermo con una veste inedita e decisamente più oscura. Durante il CinemaCon di Las Vegas, Sony ha offerto (via Deadline) un primo sguardo esclusivo al nuovo film di Resident Evil, affidato alla regia di Zach Cregger, già acclamato per l’horror cult Barbarian. Il protagonista della storia è Bryan, interpretato da Austin Abrams, un corriere medico che si ritrova coinvolto in una spirale di caos durante una notte gelida e nevosa. Le prime sequenze mostrano Bryan rifugiarsi in una casa buia e isolata dopo un incidente stradale; in una telefonata disperata alla fidanzata, l’uomo avverte che la situazione è “seriamente compromessa” e che potrebbe essere l’ultima volta che si sentono.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Resident Evil rinasce con Zach Cregger: il regista di Barbarian promette un incubo fedele ai videogiochi

Resident Evil, il regista Zach Cregger avverte i fan sul reboot: “I giocatori mi crocifiggeranno”Riportare in vita un franchise come Resident Evil è un po' come entrare in una casa infestata: sai già che qualcosa andrà storto.

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