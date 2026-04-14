Razzini intravede l' elba targato irc
La settimana dedicata all'International Rally Cup è entrata nel vivo, con i piloti che si preparano per il Rally Elba, prima tappa di uno dei campionati più prestigiosi in Italia. Tra gli sfidanti che si contendono il podio, alcuni segnano con precisione le date che li separano dall’evento, mentre gli organizzatori si concentrano sulle ultime verifiche. L’atmosfera si fa sempre più intensa, in attesa dell’inizio della competizione che riunisce i migliori del settore.
Siamo entrati ufficialmente nella settimana calda dell'International Rally Cup con i principali contendenti che segnano sul calendario i pochi giorni che mancano all'arrivo del Rally Elba, atto inaugurale di uno dei campionati più ambiti lungo lo stivale italico. Sulla pedana di partenza del.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Razzini prepara l'irc a Montecatini TermeIl parmense, campione in carica dell'IRC Challenge, affila le armi in Toscana per rilanciare la sfida in una delle serie più amate in Italia.
Elba, marinaio si sente male su una petroliera al largo dell'Elba: 24enne salvato dalla guardia costiera. VIDEOLa guardia costiera di Portoferraio ha salvato un marinaio 24enne di origine greca che si è sentito male a bordo della petroliera Gasglow Warsaw nel...