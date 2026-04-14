Randagismo e urbanistica il Comune premia chi fa la differenza | attestati a Bonsignore e Serravillo

Il Comune di Agrigento ha consegnato attestati di merito a due persone che si sono distinte per il loro impegno nel contrastare il randagismo e nel contribuire alle iniziative di urbanistica. La cerimonia si è svolta in un momento di riconoscimento pubblico, con l’obiettivo di premiare chi si è distinto per il suo operato in questi settori. Le premiazioni si sono svolte alla presenza di rappresentanti istituzionali e della comunità locale.

Attestati di merito per due figure che si sono distinte per impegno e senso delle istituzioni al Comune di Agrigento. Il sindaco Francesco Miccichè, alla presenza degli assessori Carmelo Cantone e Riccardo Accurso Tagano e del segretario generale Maria Concetta Floresta, ha conferito un.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Regolarità intestinale, una vitamina comune fa la differenzaLa regolarità intestinale non è solo un indicatore di benessere digestivo: riflette complessi meccanismi biologici che governano la motilità del... “20 anni di differenza”, il nome accanto a Gregoraci fa discutere: chi è Lodovico PattiElisabetta Gregoraci ha un nuovo fidanzato? La bella conduttrice calabrese, dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore, ha avuto una relazione...