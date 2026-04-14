Raffaella Fico in lacrime per la rottura con Izzo poi compaiono le foto con una bionda che incendiano il web

Raffaella Fico è apparsa in lacrime durante un'intervista a Verissimo, parlando della rottura con il suo ex compagno, Armando Izzo. Dopo aver condiviso le sue emozioni, sono trapelate online alcune foto che la ritraggono con una donna bionda, suscitando grande attenzione sui social. La vicenda ha attirato l'interesse di molti, con commenti e discussioni su quanto accaduto tra i protagonisti.

Il volto segnato dalle lacrime, la voce che si spezza e un dolore ancora vivo: Raffaella Fico torna a Verissimo e racconta la fine della storia con Armando Izzo. Doveva essere il racconto di un amore importante, ma si trasforma in una confessione intensa e fragile. La rottura, arrivata all’improvviso, si intreccia con un lutto ancora difficile da elaborare. E mentre lei parla in tv, sul web emergono immagini che cambiano la percezione della vicenda. Un caso che unisce emozione, gossip e realtà personale. L’intervista segna un ritorno carico di significato per Raffaella Fico nello studio di Verissimo, lo stesso luogo in cui aveva annunciato mesi prima la gravidanza e condiviso uno dei momenti più difficili della sua vita.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Raffaella Fico in lacrime per la rottura con Izzo, poi compaiono le foto con una “bionda” che incendiano il web Raffaella Fico sulla rottura con Izzo: "Un fulmine a ciel sereno". Lui, intanto, è stato paparazzato con una biondaRaffaella Fico, ospite a "Verissimo", ha parlato della fine della storia d'amore con il calciatore Armando Izzo. “L’ha mollata per lei?”. Raffaella Fico, l’ex Armando Izzo con una biondaLa fine di una storia d’amore può lasciare segni profondi, ma quando si intreccia con un dolore ancora più grande, tutto assume contorni diversi. «Improvvisamente ha scelto di andare via. Vivevamo insieme, non me lo aspettavo perché era tutto rose e fiori. Stavamo costruendo una famiglia. » Dopo che Raffaella Fico ha raccontato la sua storia a Verissimo, Titta Angellotti – ex moglie di Armando Izzo – - facebook.com facebook Raffaella Fico e Armando Izzo: è finita. Il difensore dell’Avellino: "So che causa dolore, la mia ex non c'entra" x.com