Radici di Futuro a Caltabellotta un 8 marzo tra memoria ambiente e diritti

A Caltabellotta si svolge la rassegna “Radici di Futuro” organizzata dalla Consulta delle Donne del Comune, in occasione dell’8 marzo. L’evento comprende diversi incontri e iniziative che collegano temi di memoria, ambiente e diritti delle donne, con l’obiettivo di celebrare questa giornata in modo originale e consapevole. La manifestazione coinvolge la comunità locale in un percorso di riflessione e partecipazione.

Un 8 Marzo che intreccia memoria, ambiente e diritti. La Consulta delle Donne del Comune di Caltabellotta ha ideato la rassegna "Radici di Futuro: Caltabellotta celebra la donna e madre natura", un percorso di incontri e iniziative che mira a trasformare la Giornata internazionale della donna in un momento di riflessione collettiva e partecipata. L'obiettivo è superare la semplice ricorrenza simbolica, promuovendo un dialogo intergenerazionale che valorizzi la memoria, la salute e la tutela dell'ambiente.

Radici di futuro Caltabellotta celebra la donna e madre natura. In occasione della Giornata Internazionale della donna, siamo liete di presentarvi il programma delle attività dedicate alla forza, ai diritti e alla creatività femminile. Momenti per riflettere insieme - facebook.com facebook