Rabona violentissima da fuori area | El Jabli ha segnato il gol dell' anno?

Durante una partita di calcio, un difensore ha realizzato un gol da fuori area con un gesto tecnico chiamato rabona, sorprendendo tutti i presenti. L'azione è avvenuta durante il match tra due squadre locali, con il giocatore marocchino che ha colpito il pallone in modo spettacolare. La rete ha suscitato grande attenzione sui social e tra gli appassionati di calcio, diventando uno dei momenti più commentati della stagione.

Il gol di rabona che non ti aspetti lo ha segnato un difensore: il marocchino Driss El Jabli ha trovato la rete da fuori area con questo gesto tecnico clamoroso in MAS de Fes-Wydad Casablanca. Vincerà il premio Puskas 2026?.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Rabona violentissima da fuori area: El Jabli ha segnato il gol dell'anno? L’Arsenal ha segnato 32 gol da palla inattiva: il merito è di Nicolas Jover che guadagna a ogni golL'Arsenal ha realizzato 32 gol dagli sviluppi di corner o punizioni in questa stagione. Roma, dopo le palle inattive c’è un altro tabù da sfatare: il gol da fuori areaDopo aver finalmente ritrovato le reti da palla inattiva contro la Cremonese, grazie a Cristante e Ndicka, la Roma punta a riscoprire un’altra... Siz tek denemede rabona golü atabilir misiniz Blade ile Meydan Oku