Rabona violentissima da fuori area | El Jabli ha segnato il gol dell' anno?

Da gazzetta.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una partita di calcio, un difensore ha realizzato un gol da fuori area con un gesto tecnico chiamato rabona, sorprendendo tutti i presenti. L'azione è avvenuta durante il match tra due squadre locali, con il giocatore marocchino che ha colpito il pallone in modo spettacolare. La rete ha suscitato grande attenzione sui social e tra gli appassionati di calcio, diventando uno dei momenti più commentati della stagione.

Il gol di rabona che non ti aspetti lo ha segnato un difensore: il marocchino Driss El Jabli ha trovato la rete da fuori area con questo gesto tecnico clamoroso in MAS de Fes-Wydad Casablanca. Vincerà il premio Puskas 2026?.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Rabona violentissima da fuori area: El Jabli ha segnato il gol dell'anno?

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