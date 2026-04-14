Un nuovo modello di jeans è stato inserito tra le proposte di abbigliamento, caratterizzato da un taglio dritto, tessuto denim con effetto usato e dettagli di strappi. La descrizione include anche una nota di trasparenza riguardante la presenza di link di affiliazione, che potrebbero generare commissioni senza influire sui prezzi di acquisto.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’estetica ‘Used’: come i grandi strappi ai ginocchi definiscono lo stile. L’elemento distintivo di questo modello R13 risiede nella sua ricerca visiva del denim vissuto. L’effetto “delavé” non è una semplice colorazione uniforme, ma si manifesta attraverso una tonalità grigia sbiadita, caratterizzata da macchie irregolari che simulano l’usura naturale del tessuto nel tempo. Questa lavorazione conferisce al capo un aspetto profondamente radicato nell’estetica streetwear, dove la ricercatezza del design passa proprio attraverso la riproduzione di un look apparentemente casuale e non studiato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - R13 Boyfriend Jeans: Denim Used, Strappi e Taglio dritto

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