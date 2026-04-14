Questo non è uno spettacolo | il Gruppo Stranità in scena al Teatro della Tosse

Il Gruppo Stranità presenta il suo nuovo spettacolo intitolato “Questo non è uno spettacolo”, che debutta il 16 aprile al Teatro della Tosse. La produzione è del Teatro dell’Ortica, con la regia di Giancarlo Mariottini e il supporto di Ilaria Piaggesi e Riccardo Selvaggi. La rappresentazione è stata ideata all’interno del laboratorio del Teatro dell’Ortica.

“Questo non è uno spettacolo”, nuovo lavoro del laboratorio del Teatro dell’Ortica Gruppo Stranità, debutta giovedì 16 aprile al Teatro della Tosse: una produzione del Teatro dell’Ortica, diretta da Giancarlo Mariottini con l’aiuto regia di Ilaria Piaggesi e Riccardo Selvaggi.Un palcoscenico.🔗 Leggi su Genovatoday.it "Uomini" in scena al teatro Gentile. Uno spettacolo tra danza e cantoAppuntamento il 19 aprile alle ore 17, al Teatro Gentile di Fabriano per uno spettacolo che va ben oltre la semplice rappresentazione: "Uomini",...