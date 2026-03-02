Tablet android con snapdragon 8 elite da 9.000 mah lenovo punta ai gamer

Lenovo ha presentato al MWC 2026 la Legion Tab Gen 5, un tablet Android equipaggiato con un processore Snapdragon 8 Elite e una batteria da 9.000 mAh. Progettata per il gaming, questa tavoletta combina alte prestazioni con una buona portabilità, rivolta a chi cerca un dispositivo versatile per le sessioni di gioco. La presentazione è avvenuta durante la fiera internazionale dedicata alla tecnologia.

lenovo presenta la legion tab gen 5 al mwc 2026, una tavoletta Android pensata per il gaming che punta a offrire prestazioni elevate senza rinunciare alla portabilità. il modello, successivo al apprezzato gen 3, si propone come punto di riferimento per gli appassionati grazie a una combinazione di hardware avanzato, display di alta qualità e gestione termica efficiente. al cuore del dispositivo risiede lo snapdragon 8 elite gen 5, affiancato da fino a 16 gb di ram e 512 gb di archiviazione, offrendo una piattaforma pronta per esperienze di gioco pesanti e multitasking fluido. il display misura 8,8 pollici con una risoluzione 3k (3040 x 1904) e una refresh rate di 165 Hz, garantendo una resa visiva estremamente fluida e dettagliata. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Lenovo legion tab 8,8 pollici con snapdragon 8 elite gen 5 e batteria da 9000 mah

Lenovo tablet rugged con batteria rimovibile

