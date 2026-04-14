Quell’atavica diffidenza degli Stati Uniti per la Chiesa

Negli Stati Uniti, il rapporto con la Chiesa ha sempre mostrato un filo di diffidenza che risale ai primi tempi della formazione del paese. Questa tensione si manifesta attraverso episodi storici e atteggiamenti ufficiali che risalgono a secoli fa, riflettendo un rapporto complesso e spesso caratterizzato da distanze e riserve. La relazione tra le due entità si sviluppa in un contesto di differenze culturali e di visioni diverse sulla religione e sul ruolo dello Stato.

Il rapporto tra Stati Uniti e Santa Sede può essere interpretato come una lunga continuità storica di diffidenza e tensione simbolica che precede di secoli la politica contemporanea e affonda le sue radici nella formazione stessa dell'identità americana. Fin dall'origine puritana e protestante dei coloni del Mayflower, la costruzione culturale degli Stati Uniti si sviluppa in opposizione all'idea di autorità religiosa centralizzata e gerarchica, incarnata storicamente nella figura del Papa, percepito non solo come capo spirituale ma come simbolo di potere monarchico, distante dalla logica repubblicana ed elettiva che diventerà centrale nell'immaginario politico americano.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Quell’atavica diffidenza degli Stati Uniti per la Chiesa Dati sensibili degli europei e degli italiani a disposizione delle autorità degli Stati Uniti. Stefania Ascari del M5S lancia l’allarme e annuncia un’interrogazione parlamentare al GovernoDati sensibili degli europei e degli italiani a disposizione delle autorità degli Stati Uniti. Adidas rilancia il classico kit denim retrò degli Stati Uniti degli anni ’90Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: La Coppa del Mondo 2026 inizierà tra poco più di tre mesi, mentre il più grande torneo del mondo tornerà...