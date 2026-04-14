Le scorte di gas in Italia si aggirano attualmente intorno al 44%, percentuale che rappresenta circa il 44% della capacità totale di stoccaggio. Nei primi giorni di aprile, i depositi erano già vicini a questo livello, superando di gran lunga la media registrata negli altri paesi europei. L’obiettivo fissato per ottobre prevede di raggiungere una certa quantità di riserve, ma i dettagli specifici non sono stati ancora comunicati ufficialmente.

Le scorte di gas italiane sono in aumento. Nelle prime settimane di aprile il livello degli stoccaggi italiani ha sfiorato il 44%, molto più della media europea. L’Ue ha raccomandato agli Stati membri di raggiungere almeno l’80% di riempimento entro ottobre, in modo da poter affrontare l’inverno anche in caso di crisi energetica. Il momento però è comunque sfavorevole al riempimento degli stoccaggi. Il prezzo del gas sta aumentando a causa della guerra in Medio Oriente, e il collasso dei colloqui tra Iran e Usa, con un nuovo blocco dello stretto di Hormuz, ha aggravato la situazione. Aumentano le scorte di gas in Italia e in Europa. In Italia gli stoccaggi di gas sono passati, nelle prime settimane di aprile, dal 43,24% a 87 TWh al 43,61% a 88,7 TWh.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Quante scorte di gas restano all’Italia, rimane quasi il 44%: qual è l’obiettivo per ottobre

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