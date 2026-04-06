Gasolio quante scorte abbiamo? Ecco quando finirà in Italia se lo Stretto di Hormuz resta chiuso

In Italia, le scorte di gasolio sono al centro di attenzione a causa delle possibili ripercussioni di una eventuale chiusura dello Stretto di Hormuz. Dopo il carburante per aerei, il gasolio rappresenta il secondo prodotto petrolifero più a rischio, dato il suo alto consumo nel settore dei trasporti e nell’industria. La durata delle scorte disponibili è legata alle quantità attualmente stoccate e alle rotte di approvvigionamento.

Dopo il carburante per aerei, il secondo prodotto petrolifero a rischio in Italia (e in Europa come ha dichiarato il commissario europeo all’Energia Dan Jorgensen al Financial Times) è il gasolio. Partiamo dai numeri. In Italia ne consumiano 24 milioni di tonnellate all’anno (fonte Unem), le scorte sono meno di due milioni di tonnellate (dati Ocsit, l’Organismo centrale di stoccaggio italiano). Il primo problema è il prezzo. Il primo è il prezzo, ormai vicino a 2,1 euro al litro, che sarebbero 2,34 euro senza il taglio delle accise che è appena stato esteso fino all’1 maggio. «L’impennata del gasolio, così come del jet fuel - commenta Gianni Murano, presidente Unem - è legata alla forte pressione sulle forniture provenienti dall’area del Golfo Persico. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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Se lo stretto di Hormuz resta chiuso, saliranno anche i prezzi degli alimentari. Ecco perché.Mentre si susseguono gli attacchi sull’Iran, lo stretto di Hormuz resta il centro della crisi energetica.

Gas sui 100 euro se lo Stretto di Hormuz resta chiuso, Italia tra i Paesi più a rischioMoody’s avverte che un’interruzione prolungata nello Stretto di Hormuz potrebbe spingere i prezzi del gas in Europa ben oltre gli attuali livelli a...

Temi più discussi: Il diesel sta finendo? In aprile l’Europa rischia di restare a secco | Quattroruote.it; Stiamo davvero per finire le scorte di gasolio? Auto e aerei rischiano stop forzato; Carburante, scattano restrizioni in 4 aeroporti italiani. Ryanair: Scorte fino a maggio; Fs, il bilancio torna in utile di 30 milioni: crescono i ricavi e gli investimenti.

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Guerra in Iran, quanto reggeranno le scorte di gasolio in Italia se Hormuz resta chiuso? Ecco le stimeScorte sotto 2 mln di tonnellate e consumi da 24 milioni l’anno. Se Hormuz chiude, il rischio sul gasolio italiano corre tra prezzi e export ... affaritaliani.it

La crisi dello Stretto di Hormuz è arrivata in pista, scattano i primi contingentamenti negli scali aerei italiani facebook

MEDIO ORIENTE | "L'Iran e gli Stati Uniti hanno ricevuto un piano per porre fine alle ostilità e riaprire lo Stretto di Hormuz": lo riferisce Reuters. L'accordo quadro "è stato elaborato dal Pakistan e scambiato con l'Iran e gli Stati Uniti nel corso della notte". #ANSA x.com