Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027 | la classifica dell’Italia La Danimarca cambia tutto

La nazionale italiana di calcio femminile ha ottenuto una vittoria nelle qualificazioni ai Mondiali del 2027, ma la classifica mostra ancora difficoltà. La Danimarca ha modificato la posizione nella graduatoria, influenzando il cammino delle azzurre. La fase di qualificazione si svolge con partite che determinano il posizionamento delle squadre coinvolte. La squadra italiana ha ancora margini di miglioramento per raggiungere gli obiettivi prefissati.

La vittoria è arrivata, ma il percorso rimane in salita per la Nazionale italiana di calcio femminile. Le azzurre, impegnate nelle qualificazioni ai Mondiali 2027, hanno nettamente sconfitto in trasferta la Serbia. Un sonante 6-0 per la formazione allenata da Andrea Soncin che si è sbloccata dopo che nelle prime due partite aveva ottenuto un punto in due partite, senza realizzare alcuna rete. La situazione rimane, comunque, non agevole se si punta al primato del proprio raggruppamento e quindi alla qualificazione diretta alla fase finale della rassegna iridata. La vittoria all’ultimo secondo della Danimarca in casa contro la Svezia mette in una condizione poco favorevole le nostre portacolori.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: la classifica dell’Italia. La Danimarca cambia tutto Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: la classifica del girone dell’Italia. Svezia e Danimarca in testaInizia con il piede sbagliato il cammino dell’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2027: le azzurre cedono all’esordio alla... Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: la classifica del girone dell’Italia. Svezia e Danimarca al comandoAd aprile toccherà una doppia trasferta alle azzurre, che si recheranno prima in Serbia e poi in Danimarca, mentre la Svezia ospiterà prima la...