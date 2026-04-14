Psoriasi per oltre 1,5 mln italiani campagna per accesso a diagnosi e terapie

In Italia, più di un milione e mezzo di persone convivono con la psoriasi, una malattia dermatologica cronica che può alterare le attività quotidiane. La condizione richiede spesso diagnosi tempestive e terapie adeguate. Recentemente, è stata avviata una campagna per favorire l’accesso alle diagnosi e ai trattamenti necessari, con l’obiettivo di migliorare la gestione della patologia.

(Adnkronos) – In Italia più di 1 milione e mezzo di persone sono colpite dalla psoriasi, una patologia dermatologica cronica che incide profondamente sulla vita quotidiana. Per 9 pazienti su 10 la malattia ha un impatto significativo sulla sfera relazionale, sociale ed emotiva. Il 70% lamenta problemi in ambito familiare, il 68% in ambito lavorativo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Psoriasi, tra segnali da non ignorare e terapie sempre più miratePsoriasi e dermatite atopica possono incidere sulla qualità della vita, ma oggi le terapie sono sempre più mirate.

Psoriasi e Dermatite: Italia verso terapie personalizzate e supporto psicologico per i pazienti.La dermatologia italiana sta compiendo un significativo passo avanti nella gestione di psoriasi e dermatite atopica, due patologie croniche che...