PSG omaggio alla memoria di Diogo Jota ad Anfield | tributo carico di emozione con fiori applausi e lacrime prima del match di Champions – VIDEO

Prima dell'incontro di Champions League tra le due squadre, i tifosi e i giocatori hanno reso omaggio alla memoria di un calciatore scomparso, con fiori, applausi e lacrime. L'atmosfera si è fatta carica di emozioni, mentre i presenti si sono stretti intorno al ricordo dell’atleta. Il tributo si è svolto nel rispetto della memoria, creando un momento di forte commozione tra il pubblico e i partecipanti.

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