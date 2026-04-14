Pronto soccorso Liguria | ecco il piano per abbattere le attese sotto le 8 ore

In Liguria è stato approvato un nuovo modello organizzativo regionale con l’obiettivo di ridurre le attese nei pronto soccorso. La strategia mira a garantire che almeno il 90% dei pazienti venga assistito in meno di otto ore. La misura si concentra sulla diminuzione del boarding, il tempo in cui i pazienti rimangono in pronto soccorso in attesa di essere trasferiti o dimessi.

Portare l'attesa in Pronto Soccorso sotto le 8 ore, per almeno il 90% dei pazienti. È questo l’obiettivo del modello organizzativo regionale approvato per ridurre il boarding nei pronto soccorso. La Regione Liguria ha infatti definito regole uniformi per tutti gli ospedali e una quota certa di.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Se l’innovazione entra in pronto soccorso le attese si abbattonoC’è un modo per ridurre le attese e l’affollamento dei pronto soccorso, semplificando finalmente la vita di pazienti e operatori sanitari.