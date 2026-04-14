Pronostico Arsenal-Sporting CP la semifinale per curare le ferite | rimonta complicata

Mercoledì alle 21:00 si svolge il match di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Arsenal e Sporting CP. La sfida si gioca nel contesto di una serie di risultati che hanno complicato il cammino delle due squadre, con entrambe determinate a superare la fase e proseguire nella competizione. Sono disponibili statistiche, notizie, diretta tv e probabili formazioni per seguire l'incontro.

Arsenal-Sporting CP è una partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: statistiche, notizie, diretta tv, probabili formazioni, pronostico. L’Arsenal non ha mai raggiunto le semifinali di Champions League per due volte consecutive. Mercoledì sera, all’Emirates Stadium, la squadra di Mikel Arteta ha la possibilità di sfatare questo tabù: gli basterebbe evitare la sconfitta (qualsiasi pareggio lo qualificherebbe) con lo Sporting CP per superare il turno ed approdare tra le prime quattro d’Europa come lo scorso anno. Scardinare la difesa biancoverde, però, potrebbe non essere così semplice.🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Arsenal-Sporting CP, la semifinale per curare le ferite: rimonta complicata Pronostico Sporting CP-Arsenal, Gunners nella tana dei Leoni: quanti pericoliSporting CP-Arsenal è una partita valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: statistiche, notizie,... Pronostici Sporting CP-Arsenal: marcatore e tiri in portaPronostici Sporting CP-Arsenal: il sorteggio ha regalato alla squadra di Arteta una squadra “giocabile”. E’ Martedì e ritorna la Champions League Si parte con i primi due big match: Sporting Lisbona - Arsenal Real Madrid - Bayern Monaco - facebook.com facebook