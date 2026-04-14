Profumi e colori a Borgo San Lorenzo con la 13° edizione di Fiori in Fiera

A Borgo San Lorenzo torna la tradizionale fiera dedicata a piante e fiori, giunta alla sua tredicesima edizione. La manifestazione, chiamata Fiori in Fiera, si svolgerà dal 17 al 19 aprile e rappresenta un appuntamento consolidato nella primavera locale. L'evento si svolge nel luogo di origine e propone esposizioni di piante, fiori e prodotti correlati. La mostra dura tre giorni e richiama visitatori interessati alla natura e al floral design.

La primavera sta sbocciando ed uno dei segnali tradizionali è l’arrivo a Borgo San Lorenzo di Fiorinfiera, la Mostra Mercato di Piante e Fiori, che torna nel luogo in cui è nata per celebrare la sua tredicesima edizione, dal 17 al 19 aprile.La manifestazione raccoglierà circa 40 espositori del.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Una Pasqua tra colori e profumi di fiori: 11esima edizione per "Ravenna in Fiore"Da sabato 4 a lunedì 6 aprile compreso, il tour della manifestazione florovivaistica organizzata da Piazze in Fiore, con il patrocinio del Comune di... “Profumi e colori d’inverno”: tortellini, vini e viaggio sensoriale nel borgo di Valeggio sul MincioDomenica 25 gennaio 2026 la rassegna “Scopri, Gusta e Vivi la Provincia Veronese” arriva a Valeggio sul Mincio con l’evento “Profumi e colori...