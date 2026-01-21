Profumi e colori d’inverno | tortellini vini e viaggio sensoriale nel borgo di Valeggio sul Mincio

Il 25 gennaio 2026, Valeggio sul Mincio ospita “Profumi e colori d’inverno”, parte della rassegna “Scopri, Gusta e Vivi la Provincia Veronese”. L’evento propone un’esperienza che combina assaggi di tortellini, degustazioni di vini locali e la scoperta del borgo, offrendo un’immersione nei sapori e nelle atmosfere dell’inverno in un contesto autentico e suggestivo.

Domenica 25 gennaio 2026 la rassegna “Scopri, Gusta e Vivi la Provincia Veronese” arriva a Valeggio sul Mincio con l’evento “Profumi e colori d’inverno”, una giornata che unisce sapori tipici, vini del territorio e la scoperta del borgo attraverso un vero e proprio viaggio sensoriale. Il.🔗 Leggi su Veronasera.it

