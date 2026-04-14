Previsioni meteo per Avellino – 15 aprile 2026

Il 15 aprile 2026 ad Avellino si prevede un cielo prevalentemente coperto al mattino, con nebbia o nubi dense. Nel corso del pomeriggio sono attese deboli piogge che si intensificheranno leggermente, raggiungendo circa 5 millimetri di accumulo. La pioggia si dissolverà rapidamente in serata, lasciando spazio a schiarite che riporteranno il cielo sereno o poco nuvoloso.

Ad Avellino, il 15 aprile 2026, cieli grigi o nebbiosi al mattino. Peggioramento al pomeriggio con deboli piogge, ma in rapido assorbimento serale con schiarite, sono previsti 5mm di pioggia. Durante la giornata - stando a quanto riferisce 3BMeteo - la temperatura massima registrata sarà di 21°C.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Vortice depressionario con piogge e neve, poi Pasqua con sole e caldo

Previsioni meteo per Avellino – 7 aprile 2026Ad Avellino il 7 aprile 2026 sarà una giornata di bel tempo con sole splendente per l’intero arco della giornata.

Previsioni meteo per Avellino – 2 aprile 2026Ad Avellino il 2 aprile 2026 i cieli saranno molto nuvolosi o coperti, con deboli piogge per l’intero arco della giornata.