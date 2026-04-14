Prestiti e tassi in calo a Forlì-Cesena le richieste più leggere della regione | la mappa dei finanziamenti
Nel primo trimestre del 2026, i tassi di interesse sui finanziamenti continuano a diminuire rispetto all’anno precedente, con un calo più consistente nei prestiti personali. A Forlì-Cesena si registrano le richieste di prestiti più basse rispetto ad altre zone della regione, segnalando un trend di domanda più contenuta. La diminuzione dei tassi interessa soprattutto il mercato dei finanziamenti e si osserva una tendenza generale in tutta Italia.
Nel primo trimestre del 2026 prosegue il trend di calo dei tassi d’interesse iniziato lo scorso anno per quanto riguarda il mercato dei finanziamenti in Italia, soprattutto per i prestiti personali. Secondo i dati dell’Osservatorio finanziamenti di Segugio.it, a marzo il Taeg medio delle pratiche.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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