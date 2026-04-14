Presentazione del libro Mafalda di Savoia il martirio di una principessa italiana a Chieti
Venerdì 17 aprile alle 17.30 si terrà al museo Barbella di Chieti la presentazione del libro di Gianluca Barneschi intitolato “Mafalda di Savoia, il martirio di una principessa italiana”. L'evento invita i visitatori a scoprire la figura storica di Mafalda di Savoia attraverso le pagine dell'autore, che analizza la vita e le vicende di questa principessa italiana. La presentazione si svolge in un contesto culturale della città.
Venerdì 17 aprile, alle ore 17.30, al museo Barbella di Chieti, c'è la presentazione del libro di Gianluca Barneschi “Mafalda di Savoia, il martirio di una principessa italiana”. L'evento è organizzato dal Lions Club Chieti Host e dal Leo Club Chieti. Introduce Stefania Di Primio, direttrice.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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Il Comune apre la fase di consultazione con la presentazione del progetto alle Reti di quartiere e ai residenti. Previste quattro palazzine, tra le opere pubbliche un parcheggio. x.com
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