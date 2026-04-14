Porto di Milazzo il Cga conferma l’annullamento della concessione della banchine a Liberty Lines | gara da rifare

Il Consiglio di Stato ha confermato l’annullamento della concessione delle banchine del porto di Milazzo a favore di una compagnia di navigazione. La decisione riguarda la gara pubblica, che ora dovrà essere ripetuta, dopo che il tribunale amministrativo aveva già annullato l’assegnazione. La questione riguarda aspetti tecnici e procedurali, spesso determinanti nelle procedure di assegnazione delle concessioni portuali.

Nel diritto amministrativo spesso le gare si giocano su dettagli che, fuori dalle aule dei tribunali, sembrano quasi invisibili. Ma quando quei dettagli riguardano punteggi, formule matematiche e concessioni pubbliche, possono ribaltare l’esito di una procedura da milioni di euro.È quanto.🔗 Leggi su Messinatoday.it Da Milazzo alle Isole Eolie, Liberty Lines salpa con la nuova nave ibrida HSC Laura SangiovanniLa compagnia introduce un’unità veloce e sostenibile per i collegamenti, elevando comfort, prestazioni e riduzione ambientale grazie alla propulsione...