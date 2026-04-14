Polvere di noi | il racconto più intimo di un nuovo percorso artistico pubblicato il videoclip di Guiiduts

Dopo aver partecipato con successo alla prima edizione del Live Stream Fest 2025, il cantautore salernitano Guiiduts ha reso disponibile online il videoclip ufficiale di “Polvere di noi”. La canzone rappresenta un nuovo capitolo nel suo percorso artistico e il video accompagna questa pubblicazione, offrendo una visione più intima del suo stile musicale. La pubblicazione è avvenuta nelle ultime ore ed è accessibile su piattaforme di streaming video.