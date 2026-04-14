Polvere di noi | il racconto più intimo di un nuovo percorso artistico pubblicato il videoclip di Guiiduts
Dopo aver partecipato con successo alla prima edizione del Live Stream Fest 2025, il cantautore salernitano Guiiduts ha reso disponibile online il videoclip ufficiale di “Polvere di noi”. La canzone rappresenta un nuovo capitolo nel suo percorso artistico e il video accompagna questa pubblicazione, offrendo una visione più intima del suo stile musicale. La pubblicazione è avvenuta nelle ultime ore ed è accessibile su piattaforme di streaming video.
Dopo il successo alla prima edizione del Live Stream Fest 2025, il cantautore salernitano Guiiduts ha pubblicato il videoclip ufficiale di “Polvere di noi”, disponibile da oggi online. Il festival, organizzato dall’APS Musikattiva con il patrocinio del Comune di Salerno e finanziato dal PON.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Michele Bravi: «Ilenia Pastorelli mi volevano nudo nel mio videoclip. L'ultimo Sanremo è il punto di partenza di una nuovo percorso artistico»
Take That, il racconto più intimo: dipendenze, depressione e sensi di colpaA rievocare episodi ed emozioni di quel periodo (tutto ebbe iniziò a Manchester nel 1990) sono - per la prima volta - Gary Barlow, Howard Donald e...