Take That il racconto più intimo | dipendenze depressione e sensi di colpa

23 feb 2026

Take That, il racconto più intimo, svela le difficoltà vissute durante la loro carriera, tra dipendenze e depressione. La serie, disponibile su Netflix, mostra anche come i membri affrontano i sensi di colpa legati ai successi e alle crisi personali. Le testimonianze dirette e le immagini d’archivio offrono uno sguardo senza filtri sulla vita della band. La produzione rivela dettagli mai raccontati prima, lasciando emergere le sfide dietro il successo.
A rievocare episodi ed emozioni di quel periodo (tutto ebbe iniziò a Manchester nel 1990) sono - per la prima volta - Gary Barlow, Howard Donald e Mark Owen, ancora oggi attivi come Take That. Nel progetto targato Netflix, i tre ex teen idol ricostruiscono in modo diretto e senza mediazioni gli anni più complessi del gruppo, dall’ascesa globale allo scioglimento seguito alla ultra mediatica uscita di Robbie Williams dalla band nel 1995. A completare il racconto, ci sono video ed estratti di dichiarazioni inedite di Jason Orange e dello stesso Robbie Williams. Uno dei nodi centrali riguarda proprio Robbie Williams, il quale all'epoca dei Take That stava affrontando una seria dipendenza da alcol e droghe. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

