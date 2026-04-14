Poliziotto arrestato si avvale della facoltà di non rispondere

Un ufficiale di polizia è stato arrestato e ha deciso di non rispondere alle domande durante l’interrogatorio. L’arresto è avvenuto questa mattina e riguarda un procedimento giudiziario ancora in corso. L’indagato, che lavora nel settore delle forze dell’ordine, ha scelto di esercitare il diritto di non rispondere, come previsto dalla normativa vigente. La vicenda è sotto stretta osservazione da parte delle autorità competenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è avvalso della facoltà di non rispondere l’ispettore della Polizia di Stato 56enne Andrea Garofalo, arrestato ieri dalla Squadra Mobile di Caserta nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord; con Garofalo è finito in carcere il commercialista 63enne Domenico D’Agostino. Entrambi sono accusati di concussione (l’agente anche di rivelazione di segreto d’ufficio), per aver messo in piedi un sistema di mazzette per le iscrizione delle imprese o la permanenza delle stesse nella White List della Prefettura di Caserta. Si tratta di un elenco che annovera le aziende “non mafiose”, abilitate a stipulare contratti di fornitura e lavori con la pubblica amministrazione.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Poliziotto arrestato, si avvale della facoltà di non rispondere Avellino: l’indagato per maltrattamenti si avvale della facoltà di non rispondereIl 52enne resta in carcere dopo l’interrogatorio di garanzia: la difesa valuta la richiesta di modifica della misura cautelare Avellino, 3 aprile... Sparatoria a Ceppaloni, l’indagato si avvale della facoltà di non rispondereTempo di lettura: < 1 minutoSi è svolta questa mattina l’udienza di convalida per il giovane arrestato dopo il ferimento di un 36enne beneventano...