Sparatoria a Ceppaloni l’indagato si avvale della facoltà di non rispondere

Questa mattina si è tenuta l’udienza di convalida per il giovane arrestato in relazione al ferimento di un uomo di 36 anni avvenuto sabato pomeriggio a San Giovanni di Ceppaloni. L’indagato ha scelto di non rispondere alle domande durante l’udienza. L’episodio ha attirato l’attenzione della comunità locale e sono ancora in corso le verifiche da parte delle forze dell’ordine.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è svolta questa mattina l’udienza di convalida per il giovane arrestato dopo il ferimento di un 36enne beneventano avvenuto sabato pomeriggio a San Giovanni di Ceppaloni. L’indagato, Simone Iannace, 26 anni, di Ceppaloni, è accusato di tentato omicidio e porto illegale di arma da fuoco. Durante l’udienza, Iannace, difeso dall’avvocato Gerardo Giorgione, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, pur avendo reso alcune dichiarazioni spontanee e negando il coinvolgimento nell’episodio. La vicenda è ancora al centro delle indagini dei carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore Marilia Capitanio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sparatoria a Ceppaloni, l’indagato si avvale della facoltà di non rispondere Avellino: l’indagato per maltrattamenti si avvale della facoltà di non rispondereIl 52enne resta in carcere dopo l’interrogatorio di garanzia: la difesa valuta la richiesta di modifica della misura cautelare Avellino, 3 aprile... Concussione, Santamaria si avvale della facoltà di non rispondere: annunciate le dimissioniTempo di lettura: 2 minutiSi è svolto nel pomeriggio, presso la Casa Circondariale di Benevento, l’interrogatorio di garanzia di Gennaro Santamaria,... Argomenti più discussi: Sparatoria a Ceppaloni: 26enne arrestato, alla base motivi passionali; Ceppaloni, sparatoria per una contesa sentimentale: un arresto; Sparatoria a Ceppaloni | 26enne arrestato alla base motivi passionali. La Sicilia. . Sparatoria davanti al Consolato israeliano di Istanbul, nel quartiere di Levent. Due assalitori sono stati uccisi nello scontro a fuoco con la polizia, mentre una terza persona è stata catturata dopo essere rimasta ferita. Feriti anche due agenti. Aperta - facebook.com facebook Sparatoria a Istanbul davanti al Consolato israeliano: due assalitori sono stati uccisi e un terzo è stato fermato. Feriti anche due agenti di polizia x.com