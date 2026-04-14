Pignasecca e Pignaverde con Tullio Solenghi al Teatro delle Clarisse di Rapallo

Il Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo ospiterà giovedì 16 e venerdì 17 aprile la commedia genovese “Pignasecca e Pignaverde”. La rappresentazione si svolgerà presso il teatro situato nel centro della città. L’evento prevede la partecipazione dell’attore Tullio Solenghi, che sarà presente nelle due serate. La commedia viene presentata in queste date come parte della programmazione teatrale locale.

Giovedì 16 e venerdì 17 aprile il Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo ospita la commedia genovese “Pignasecca e Pignaverde”. Lo spettacolo torna in scena in una nuova ripresa dopo il successo della produzione originale al Teatro Sociale di Camogli e della tournée in tutta Italia.Firmato e.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Tullio Solenghi diventa Gilberto Govi: al Teatro Colosseo rivive il mito di "Pignasecca e Pignaverde"C’è un filo sottile e magico che unisce Genova a Torino, e questo sabato passerà per il palco di via Madama Cristina.