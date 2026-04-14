Pierdavide Carone torna con Mentirsi pur di amarsi un altro po’… | un racconto intenso delle relazioni sospese

Da venerdì 17 aprile è disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Pierdavide Carone intitolato “Mentirsi pur di amarsi (un altro po’…)”, pubblicato da Zoo DischiADA Music Italy. La canzone racconta in modo diretto le relazioni sospese, senza elaborate interpretazioni o commenti. L’artista torna ad ascoltare il suo pubblico con un brano che affronta temi di emozioni e sentimenti attraverso un testo semplice e immediato.

Da venerdì 17 aprile è disponibile su tutte le piattaforme digitali “Mentirsi pur di amarsi (un altro po’.)”, il nuovo singolo di Pierdavide Carone pubblicato per Zoo DischiADA Music Italy. Un brano che segna un nuovo capitolo nel percorso del cantautore, confermando la sua capacità di raccontare con profondità e sensibilità le sfumature dell’animo umano. Un amore che non finisce, ma resta. Con questo nuovo singolo, Carone affronta uno dei momenti più complessi e universali delle relazioni: quello in cui l’amore sembra essersi esaurito, ma il legame continua a esistere. “Mentirsi pur di amarsi (un altro po’.)” si muove proprio in questo spazio sospeso, dove si resta insieme nonostante tutto.🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Pierdavide Carone torna con “Mentirsi pur di amarsi (un altro po’…)”: un racconto intenso delle relazioni sospese Pierdavide Carone racconta il nuovo disco “Carone” - INTERVISTA Leggi anche: Intervista a Pierdavide Carone, dal rapporto con Lucio Dalla all’ultimo album ‘Carone’: “La musica è nel mio destino. Ho smesso di inseguire la felicità, cerco serenità”