Piantala a Forte! Trionfale Urban Factory
Il primo pop-up sale di piante torna a Roma dal 17 al 19 aprile. Piantala è il nome dell'iniziativa in arrivo a Forte Trionfale.Dopo aver spento la sua prima candelina lo scorso marzo a Milano, il grande pop-up sale itinerante d’Italia torna a Roma. La tre giorni a Roma, per la prima volta nella.🔗 Leggi su Romatoday.it
“Contro lo spaccio, Piantala!”: i radicali di Parma affiggono 50 manifesti in cittàI radicali di Parma annunciano l’affissione di 50 manifesti con lo slogan: “Contro lo spaccio, piantala!”, sulle plance pubbliche cittadine.