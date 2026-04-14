Piacenza il grido di Curti | troppi match la salute a rischio

La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ha perso in gara 3 della serie contro Perugia, concludendo così la corsa verso il titolo nazionale. La squadra ha affrontato un calendario molto fitto, con numerosi incontri in un breve periodo di tempo. Il coach ha espresso preoccupazioni riguardo alle conseguenze di questa programmazione intensiva sulla salute dei giocatori. La gara si è svolta domenica, segnando la fine del percorso per Piacenza nella competizione.

La corsa della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza verso il tricolore si è conclusa domenica a Perugia, dove la squadra piacentina ha subito la sconfitta in gara 3. Nonostante il passo falso nel tentativo di conquistare il titolo nazionale, il gruppo dei campioni del mondo e d'Europa per club ha dimostrato una tenuta caratteristica, affrontando l'incontro in condizioni fisiche non ottimali. Il match disputato in territorio umbro ha i giocatori di Piacenza combattere con determinazione pur parten .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piacenza, il grido di Curti: troppi match, la salute a rischio Fonderie Pisano, il nuovo grido di allarme del comitato ‘Salute e Vita’ in attesa delle BATIn attesa del 18 febbraio, quando è in programma la seconda riunione della conferenza dei servizi chiamata a raccogliere i pareri e decidere... Leggi anche: Rifiuti, M5s: «Piacenza ne produce troppi, bisogna intervenire» Sport - Legnano Basket sconfigge Piacenza (84-72) e ritrova fiducia. Capitan Scali chiama all'appello il pubblico per la sfida contro Desio in programma mercoledì 15 aprile - facebook.com facebook La #TAV conquista lo spareggio con l’Assigeco Piacenza e stacca i biancorossoblù in #classifica, oltre a ribaltare la differenza canestri. La cronaca su #zonamistamagazine x.com