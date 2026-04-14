Perugia cambia la viabilità lungo la Pievaiola | scatta la nuova ordinanza

A Perugia, la viabilità sulla strada Pievaiola è stata modificata con una nuova ordinanza emessa dal Comune. La decisione è stata presa su richiesta della ditta incaricata dei lavori e riguarda le disposizioni per permettere la prosecuzione degli interventi relativi alla linea del Bus Rapid Transit. Le misure sono entrate in vigore per garantire lo svolgimento delle opere senza interruzioni.

Cambia la viabilità su strada Pievaiola. Il Comune di Perugia, su richiesta della ditta esecutrice, ha adottato nuove disposizioni in materia di viabilità per consentire la prosecuzione dei lavori per la realizzazione della linea del Bus Rapid Transit. Con ordinanza n. 614 del 14 aprile 2026.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Perugia, cambia la viabilità su strada Pievaiola: scatta la nuova ordinanza Metrobus, nuova ordinanza in via Pievaiola e via StrozzacapponiIl Comune ha adottato nuovi provvedimenti in materia di circolazione stradale che resteranno in vigore fino al 30 maggio Proseguono i lavori per la...