Perugia al via cineforum su una trilogia sulla scuola | si parte con Un anno di scuola al Postermodernissimo

A Perugia è iniziata giovedì 16 aprile la rassegna intitolata “Tre ciac, la scuola al centro”, che comprende tre incontri dedicati a una trilogia cinematografica sulla scuola. La serie di proiezioni si svolge al Postermodernissimo e mira a esplorare, attraverso i film, il ruolo della scuola come spazio di incontri tra persone, culture e diversi modi di educare.