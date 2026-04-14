Perugia al via cineforum su una trilogia sulla scuola | si parte con Un anno di scuola al Postermodernissimo
A Perugia è iniziata giovedì 16 aprile la rassegna intitolata “Tre ciac, la scuola al centro”, che comprende tre incontri dedicati a una trilogia cinematografica sulla scuola. La serie di proiezioni si svolge al Postermodernissimo e mira a esplorare, attraverso i film, il ruolo della scuola come spazio di incontri tra persone, culture e diversi modi di educare.
Prende il via giovedì 16 aprile la rassegna “Tre ciac, la scuola al centro”. Tre appuntamenti per parlare, attraverso i film, di come la scuola sia luogo ed occasione di incontri tra persone, culture e modelli educativi. Il primo evento, giovedì 16 aprile alle 17.30 presso il cinema.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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