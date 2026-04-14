Personale | 900 assunzioni nel triennio 357 nel 2026
La Giunta comunale ha approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028, che definisce le strategie per il personale e l'organizzazione dell'ente. Nel triennio sono previste circa 900 assunzioni complessive, con 357 di queste programmate per il 2026. Il documento include anche linee guida su performance, prevenzione della corruzione, lavoro agile e pari opportunità, integrando vari aspetti della gestione pubblica.
La Giunta comunale ha approvato il PIAO 2026–2028, documento con cui il Comune pianifica in modo integrato obiettivi di performance e organizzazione, fabbisogni di personale, prevenzione della corruzione e trasparenza, lavoro agile e pari opportunità.Il piano prevede un programma di assunzioni.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Aeroporto dell'Umbria, la crescita continua anche nel 2026. Cgil e Uil: "Ora stabilizzare il personale, nuove assunzioni e formazione"L’aeroporto dell’Umbria continua a volare alto, ma ora serve una stabilizzazione del personale e un piano di internalizzazione.
Palio di Pesaro: 45mila euro per il terzo settore nel triennio 2026-28Il Comune di Pesaro ha lanciato un appello pubblico per selezionare le realtà del terzo settore che collaboreranno all’organizzazione del Palio di...