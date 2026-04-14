Personale | 900 assunzioni nel triennio 357 nel 2026

La Giunta comunale ha approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028, che definisce le strategie per il personale e l'organizzazione dell'ente. Nel triennio sono previste circa 900 assunzioni complessive, con 357 di queste programmate per il 2026. Il documento include anche linee guida su performance, prevenzione della corruzione, lavoro agile e pari opportunità, integrando vari aspetti della gestione pubblica.