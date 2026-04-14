Perché il volo Milano-Ibiza costa quasi come un viaggio a Bali l' anomalia dei prezzi e cosa può succedere

I prezzi dei voli tra Milano e Ibiza sono saliti fino a raggiungere cifre paragonabili a quelle di un viaggio verso Bali, creando una discrepanza evidente nel mercato dei trasporti aerei. La situazione attuale dei voli risulta ancora instabile, con il costo del carburante per aerei – il cherosene – influenzato dalle tensioni internazionali legate alla guerra in Iran e alle tensioni nello Stretto. Questi fattori contribuiscono a mantenere elevati i costi di volo e a creare incertezze per i prossimi mesi.

La situazione dei voli continua a rimanere incerta. Il nodo resta l'approviggionamento del cheresene, a rischio per le conseguenza della guerra in Iran e per le tensioni nello Stretto di Hormuz. Il mercato, almeno per ora, continua a offrire prezzi sorprendentemente competitivi. Negli ultimi giorni, i segnali provenienti dal mercato energetico internazionale indicano una fase di forte pressione sul jet fuel. Il prezzo del carburante per aviazione è più che raddoppiato nel giro di poche settimane, mentre in diversi aeroporti europei, Italia inclusa, si registrano le prime limitazioni nei rifornimenti. I prezzi dei biglietti Eppure, per chi guarda ai prezzi dei biglietti, il quadro appare quasi contraddittorio.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Perché il volo Milano-Ibiza costa (quasi) come un viaggio a Bali, l'anomalia dei prezzi e cosa può succedere Guerra in Medio Oriente, rischio rincari per carburanti e bollette: cosa può succedere ai prezzi nei prossimi mesiLa guerra in Medio Oriente entra nel sesto giorno e le prime conseguenze economiche iniziano già a farsi sentire. Raggiungere le isole o il Sud costa quanto un viaggio intercontinentale a causa dei costi energetici impazziti. L’analisi dei prezzi mostra una crescita verticale delle tariffeCon l’arrivo della primavera, per milioni di italiani scatta puntuale il desiderio di organizzare la prima vera pausa dell’anno.