Con l’arrivo della primavera, milioni di italiani cominciano a pianificare la prima vera pausa dell’anno. Tuttavia, i costi energetici elevati hanno fatto schizzare alle stelle le tariffe di viaggio, rendendo più costoso raggiungere le isole o il Sud rispetto a un viaggio intercontinentale. L’analisi dei prezzi evidenzia una crescita rapida e significativa delle tariffe di trasporto in queste destinazioni.

C on l’arrivo della primavera, per milioni di italiani scatta puntuale il desiderio di organizzare la prima vera pausa dell’anno. Tuttavia, quest’anno il tradizionale rito della prenotazione per i viaggi di Pasqua si sta trasformando in una doccia fredda. Chi sperava di riabbracciare i parenti o di concedersi qualche giorno di relax nelle località turistiche dovrà fare i conti con un listino prezzi che sembra fuori controllo. Secondo i dati più recenti, infatti, i rincari su voli e treni per i primi giorni di aprile 2026 hanno raggiunto picchi che rischiano di tagliare fuori molte famiglie. Non si tratta, tuttavia, della solita oscillazione stagionale, ma di una tempesta perfetta causata da tensioni internazionali e rincari energetici. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Raggiungere le isole o il Sud costa quanto un viaggio intercontinentale a causa dei costi energetici impazziti. L’analisi dei prezzi mostra una crescita verticale delle tariffe

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