Uomini e Donne Davide ferisce Gemma Galgani | Non è scattata l’attrazione

Durante una puntata di Uomini e Donne, Davide ha comunicato a Gemma Galgani di aver interrotto la frequentazione, affermando che non è scattata l’attrazione tra loro. Gemma non si aspettava questa decisione e ha mostrato sorpresa. La vicenda si aggiunge alle numerose esperienze fallite della donna nel programma di Maria De Filippi. La puntata si è conclusa con questa decisione improvvisa.

Ennesimo colpo basso per Gemma Galgani a Uomini e Donne che continua a collezionare fallimenti senza riuscire a trovare la sua anima gemella nel programma di Maria De Filippi. Questa volta a deluderla è stato Davide, lui e la dama sono usciti bene ed entrambi sono stati bene, lui però ha preferito interrompere la loro conoscenza nella puntata di ieri. Il cavaliere sta frequentando anche Marina Brochetta e Barbara De Santi, quest'ultima però vedendolo preso da altri interessi ha chiuso con lui. In merito all'uscita con Gemma Galgani l'uomo in studio ha detto: "Siamo andati a cena e le ho detto che sto cercando una donna che abbia affinità con me e la voglia di fare quello che faccio io.

Al centro della scena tornano anche Gemma Galgani, Tina Cipollari e Gianni, protagonisti di confronti accesi - facebook.com facebook