Milano Cortina 2026 il trionfo è anche digitale | 13 milioni di stream e boom social

Milano Cortina 2026 ha riscosso successo anche online, grazie a 13 milioni di streaming e a un giro di post social che ha superato ogni previsione. La causa di questa crescita è la forte attenzione degli italiani verso le piattaforme digitali, che hanno permesso di seguire le gare ovunque e in tempo reale. Questa tendenza ha rivoluzionato il modo di fruire le Olimpiadi, rendendo il digitale un elemento fondamentale dell’evento. La domanda ora è: quanto continuerà questa crescita?

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si sono chiuse tra medaglie, record e stadi pieni. Ma c'è un altro podio, meno visibile e altrettanto decisivo, che racconta la trasformazione del modo in cui gli italiani consumano lo sport: quello degli ascolti digitali. Secondo Sensemaker, dal 6 al 22 febbraio, i contenuti legati a "Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026" hanno totalizzato 13 milioni di legitimate streams e oltre 1,5 milioni di ore di tempo speso sulle piattaforme digitali Rai. Numeri che certificano una svolta strutturale: l'evento non è stato solo trasmesso, ma vissuto in mobilità, condiviso, rilanciato e frammentato in clip ad alta intensità emotiva.

Milano Cortina, Stefania Constantini e Domenico Dalla Santa: il trionfo e l’amore sui socialDomenico Dalla Santa ha celebrato il bronzo mondiale della fidanzata Stefania Constantini con un bacio appassionato sui social, nel momento in cui la campionessa azzurra conquistava il podio a Milano Cortina.

Milano Cortina 2026: i Giochi fermano (per un po’) anche Pornhub. Ma poi è boom di ricerche olimpicheMilano Cortina 2026 ha portato un aumento improvviso delle ricerche su Pornhub, dopo l’apertura ufficiale dei Giochi.

