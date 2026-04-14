Passerini Landi al via dal 15 aprile il Pesalibro
Dal 15 al 30 aprile, nel cortile piccolo della biblioteca Passerini Landi, si svolgerà il “Pesalibro”. L’evento prevede uno scambio di libri usati a parità di peso, aperto a chi desidera portare e scambiare volumi. L’iniziativa si svolge quotidianamente durante questo periodo, offrendo ai partecipanti l’opportunità di scambiare libri in modo gratuito e informale.
Si terrà da mercoledì 15 a giovedì 30 aprile, presso il cortile piccolo della biblioteca Passerini Landi, il “Pesalibro”, il libero scambio di libri usati a parità di peso. Un appuntamento ormai storico con i lettori, che permette di dare una seconda vita ai libri, nel rispetto del pianeta. La.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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