Passerini Landi al via dal 15 aprile il Pesalibro

Da ilpiacenza.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 15 al 30 aprile, nel cortile piccolo della biblioteca Passerini Landi, si svolgerà il “Pesalibro”. L’evento prevede uno scambio di libri usati a parità di peso, aperto a chi desidera portare e scambiare volumi. L’iniziativa si svolge quotidianamente durante questo periodo, offrendo ai partecipanti l’opportunità di scambiare libri in modo gratuito e informale.

Si terrà da mercoledì 15 a giovedì 30 aprile, presso il cortile piccolo della biblioteca Passerini Landi, il “Pesalibro”, il libero scambio di libri usati a parità di peso. Un appuntamento ormai storico con i lettori, che permette di dare una seconda vita ai libri, nel rispetto del pianeta. La.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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