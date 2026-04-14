Passeggia al parco con dosi di cocaina e hashish in tasca pusher denunciato
Durante i controlli di routine nei parchi della zona, gli agenti della Polizia Locale hanno fermato un uomo di origine tunisina. Durante l’ispezione, sono stati trovati in suo possesso alcune dosi di cocaina e hashish. L’uomo è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti. L’operazione rientra nei servizi di vigilanza svolti regolarmente nelle aree verdi della città per contrastare lo spaccio e garantire la sicurezza.
Nei giorni scorsi, durante i consueti servizi di prossimità e monitoraggio delle aree verdi di Vignola, una pattuglia della Polizia Locale in divisa, insieme ai colleghi in borghese, ha fermato un uomo di origine tunisina.Iscriviti al canale Whatsapp di ModenaTodayL'intervento degli agenti ha.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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