Passeggia al parco con dosi di cocaina e hashish in tasca pusher denunciato

Durante i controlli di routine nei parchi della zona, gli agenti della Polizia Locale hanno fermato un uomo di origine tunisina. Durante l’ispezione, sono stati trovati in suo possesso alcune dosi di cocaina e hashish. L’uomo è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti. L’operazione rientra nei servizi di vigilanza svolti regolarmente nelle aree verdi della città per contrastare lo spaccio e garantire la sicurezza.