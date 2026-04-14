Il bilancio viene approvato con una maggioranza di un solo voto, segnando una vittoria molto stretta per il candidato che ha ottenuto il sostegno. La differenza di un singolo voto mantiene un equilibrio fragile, che non rappresenta un vero traguardo ma piuttosto la possibilità di continuare con la stessa situazione. La decisione si è consumata in un clima di tensione, con i membri dell’assemblea chiamati a esprimersi su un tema delicato.

Tempo di lettura: 2 minuti Un solo voto, un equilibrio sottile che non significa vittoria ma sopravvivenza oppure continuazione di una situazione di agonia. E’ quanto è emerso dal Consiglio Comunale, fiume a dir la verità, ma c’era da aspettarselo, di Solofra, quello nel quale il sindaco Moretti rimette insieme i cocci di un vaso rotto raggiungendo una maggioranza, sulla carta, che gli consente di far passare il bilancio di previsione. Nove a otto il computo finale, sul filo del rasoio, un lavoro di ricostruzione che, però, lascia una serie di interrogativi alle spalle che non possono essere cancellati nè messi da parte. Moretti perde tre consiglieri che mantengono la propria linea, De Stefano, Pisano e Attianese, ma guadagna quello che è stato l’ago della bilancia che ha trasformato il dolore in estasi.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Passa il bilancio, la vittoria di Moretti con una maggioranza che profuma di ‘sopravvivenza’

Passa il bilancio, la vittoria di Moretti con una maggioranza di ‘sopravvivenza’Tempo di lettura: 2 minutiUn solo voto, un equilibrio sottile che non significa vittoria ma sopravvivenza oppure continuazione di una situazione di...

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PERCHÉ SI DICE... "Questo passa il convento!" È un'espressione che profuma di casa e di ricordi d'infanzia. Quante volte ce lo siamo sentiti dire, magari con un pizzico di ironia, quando storcevamo il naso davanti a un piatto che non ci piaceva L'invito a "pre - facebook.com facebook

Mafalda passa dalla carta, in bianco e nero, alla tv a colori. Netflix ha svelato una prima immagine del suo prossimo adattamento animato del celebre fumetto. #ANSA x.com