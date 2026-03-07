Maggioranza compatta il bilancio passa con il sì di 8 consiglieri

Il consiglio comunale di Casapulla ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028 con 8 voti favorevoli e 4 contrari. La maggioranza si è mantenuta compatta durante la votazione, che ha portato all'approvazione del documento finanziario. Nessun altro dettaglio sul procedimento o sui partecipanti è stato reso noto.

Via libera al bilancio di previsione per il triennio 2026-2028. Il consiglio comunale di Casapulla ha approvato il documento finanziario con 8 voti favorevoli e 4 contrari. Il documento di bilancio definisce le linee guida per la gestione economica del Comune, assicurando la continuità dei servizi e la sostenibilità degli investimenti per i prossimi tre anni.