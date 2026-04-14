Park Shin Hye in dolce attesa | arriva il secondo figlio in famiglia

Una nota ufficiale ha annunciato che l’attrice è in attesa del suo secondo bambino. La coppia, composta dall’attrice e dal suo marito, si prepara ad accogliere il nuovo arrivato nei prossimi mesi autunnali. La comunicazione è stata diffusa dalla stessa agenzia di gestione dell’attrice il 14 aprile. Il parto è previsto per l’autunno, senza ulteriori dettagli sullo stato di gravidanza.

La famiglia composta da Park Shin Hye e Choi Tae Joon si prepara ad accogliere un nuovo membro. Secondo quanto comunicato in data 14 aprile dalla SALT Entertainment, l’attrice è infatti incinta del suo secondo figlio, con il parto previsto per i mesi autunnali. Un percorso familiare consolidato tra carriera e vita privata. L’annuncio della nuova gravidanza aggiunge un capitolo importante alla storia personale dei due protagonisti, che hanno ufficializzato il loro legame con il matrimonio nel gennaio 2022. La coppia ha già sperimentato la genitorialità nel maggio dello stesso anno, quando è nato il loro primo bambino, un maschio. Questa successiva attesa conferma la stabilità del nucleo familiare costruito dall’interprete di Heirs e dal collega protagonista di So I Married The Anti-Fan.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Park Shin Hye in dolce attesa: arriva il secondo figlio in famiglia Shin Ye Eun e Park Bo Gum: il nuovo dramma Night Traveler in trattativeIl 2 aprile 2026, le trattative per il nuovo dramma romantico Night Traveler vedono Shin Ye Eun e Park Bo Gum al centro dell’attenzione. Storia di Nicla, 36enne aretina, colpita da aneurisma cerebrale sei giorni dopo il parto del secondo figlio. Gli amici lanciano una raccolta fondi per la famigliaDopo mesi di coma, oggi Nicla si trova in uno stato di coscienza minima fluttuante.