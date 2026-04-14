Parco Maremma Omaggio a Bosso di Anna Tifu

Nel Parco della Maremma si è tenuto un concerto dedicato a Ezio Bosso, interpretato dal violino di Anna Tifu accompagnata dall’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”. L’evento ha visto la partecipazione di pubblico, che ha seguito l’esibizione all’aperto in un’atmosfera suggestiva. Durante la serata, sono stati eseguiti brani del compositore scomparso, con un’attenzione particolare alla sua musica e alle sue composizioni.

“Omaggio a Ezio Bosso” con il violino di Anna Tifu e l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”. Saranno looro i protagonisti del concerto in programma domenica (inizio alle 18) nel Parco della Maremma per il festival “La voce di ogni strumento” organizzato da Agimus con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi e la co-organizzazione dell’Orchestra sinfonica di Grosseto. I biglietti sono in prevendita online su VivaTicket e nelle rivendite autorizzate. Negli ultimi anni della sua vita era nata una profonda amicizia tra Ezio Bosso, il celebre compositore scomparso nel 2020, e Anna Tifu, una delle migliori violiniste della sua generazione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Parco Maremma. Omaggio a Bosso di Anna Tifu Anna Tifu & OIDA – Vivaldi Reloaded: Le Stagioni di RichterArezzo, 2 aprile 2026 – È una rilettura in chiave contemporanea delle “Quattro stagioni di Vivaldi”, nella versione di Max Richter, quella proposta... Leggi anche: Cosenza, Anna Tifu e l’Orchestra Brutia: un concerto d’eccezione Argomenti più discussi: Viaggio al Parco Naturale di Saturnia tra rituali, natura e sapori della Maremma; Il falco pescatore è sempre più di casa in Toscana: la prima nascita del 2026 attesa per fine aprile; Predazione di ovini: tre capi uccisi, la solidarietà del Parco della Maremma; Primo weekend. Quasi 10mila visitatori. Il concerto nel Parco della Maremma per il festival “La voce di ogni strumento” - #IlGiunco facebook Erasmus "nel bosco": lezione al Parco della Maremma per 40 studenti europei e americani - Il Giunco x.com