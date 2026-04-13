Cosenza Anna Tifu e l’Orchestra Brutia | un concerto d’eccezione

Venerdì 17 aprile alle 20.30 il Teatro Alfonso Rendano di Cosenza ospiterà il concerto intitolato Canto di Primavera, con la partecipazione di Anna Tifu e l’Orchestra Brutia. L’evento prevede l’esibizione di un’orchestra diretta dal maestro e di una nota violinista. Il concerto si svolge nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e sarà aperto al pubblico.

Venerdì 17 aprile, alle ore 20.30, il palco del Teatro Alfonso Rendano di Cosenza ospiterà un evento musicale di respiro internazionale: il concerto intitolato Canto di Primavera. La serata vedrà la protagonista Anna Tifu, una delle violiniste più rilevanti della sua generazione e vincitrice del concorso George Enescu di Bucarest, affiancata dall’Orchestra Sinfonica Brutia sotto la direzione del Maestro Francesco Di Mauro. Un dialogo tra eccellenza internazionale e istituzione orchestrale calabrese. L’appuntamento non rappresenta solo un momento di intrattenimento, ma un punto d’incontro tra una carriera che ha toccato i palcoscenici più prestigiosi del mondo e l’unica realtà orchestrale della Calabria ufficialmente riconosciuta dal Ministero della Cultura come Istituzione concertistica orchestrale (ICO).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cosenza, Anna Tifu e l’Orchestra Brutia: un concerto d’eccezione "Immagini sonore": Anna Tifu e Giuseppe Andaloro al VerdiLa Società dei Concerti di Trieste porta sul palco del Teatro Verdi uno degli appuntamenti più attesi della 94ª Stagione Concertistica: il concerto... Anna Tifu & Oida: Vivaldi Reloaded al teatro PetrarcaArezzo, 11 aprile 2026 – Stasera entrano nel vivo i concerti di Oida, Orchestra Instabile di Arezzo, per festeggiare i primi dieci anni di attività.