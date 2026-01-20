Parcheggio selvaggio in Via Felice Orsini la situazione è insostenibile

Antonio segnala che la situazione dei parcheggi in Via Felice Orsini è diventata ormai insostenibile. La mancanza di spazi disponibili e il parcheggio selvaggio creano disagi sia per i residenti che per i passanti. È importante intervenire per trovare soluzioni che migliorino la gestione degli spazi e garantiscano un’area più sicura e ordinata.

Segnala Antonio: "Voglio segnalare che la situazione dei parcheggi in Via Felice Orsini è insostenibile. Si parcheggia ovunque, sulle strisce pedonali, al posto dei parcheggi riservati agli invalidi e alle moto. Ritengo che combattere il parcheggio effettuato illegittimamente sia segnale di.

