Parcheggio pagato in via Nullo multato per aver sbagliato targa

Un cittadino ha scritto per segnalare di aver ricevuto una multa a Bergamo, in via Nullo, che secondo lui sarebbe ingiusta. La sanzione è stata emessa a causa di un errore nella registrazione della targa del veicolo, nonostante il pagamento del parcheggio. La notifica è arrivata dopo aver effettuato il pagamento e aver lasciato l’auto in quella via. La vicenda è ora oggetto di attenzione da parte dell’interessato.

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un cittadino che ha ricevuto una multa a suo dire ingiusta a Bergamo in via Nullo. Vi contatto per portare alla vostra attenzione un increscioso episodio verificatosi la settimana scorsa. La mattina del 7 aprile mi sono recato al Centro Biomedico Bergamasco per degli importanti esami e ho parcheggiato una Toyota Yaris in via Nullo. Non avendo moneta, ho optato per pagare la sosta tramite Easypark. Preso dalla fretta e dall’ansia per gli esami, ho selezionato per errore la targa dell’altra auto di famiglia, una Ford Ecosport. Iniziando entrambe le targhe per G, sul momento non ho notato di essermi sbagliato.🔗 Leggi su Bergamonews.it Derby e Sbagliato pagatoMolto probabilmente non cambierà le sorti del campionato ma segnerà il lunedì di noi interisti e milanisti - in rigoroso ordine alfabetico - a meno... WWE: Tama Tonga multato per aver pubblicato un video delle proveTama Tonga avrebbe ricevuto una multa pesante dalla WWE per aver condiviso online un filmato girato durante le prove dello show.