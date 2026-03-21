WWE | Tama Tonga multato per aver pubblicato un video delle prove

Tama Tonga è stato multato dalla WWE per aver pubblicato online un video delle prove dello show. La federazione ha deciso di applicare una sanzione economica dopo che il wrestler ha condiviso il filmato sui social. La vicenda riguarda esclusivamente la pubblicazione del materiale durante le sessioni di preparazione. La WWE ha agito in risposta alla diffusione non autorizzata del video.

Tama Tonga avrebbe ricevuto una multa pesante dalla WWE per aver condiviso online un filmato girato durante le prove dello show. A riportare la notizia è stato Andrew Zarian, secondo cui la sanzione sarebbe stata tutt’altro che simbolica. “La voce che gira a SmackDown è che Tama Tonga sia stato multato dalla WWE per aver postato un video delle prove la settimana scorsa. Mi hanno detto che si tratta di una multa consistente”, ha dichiarato Zarian. La regola non scritta della WWE sulle prove. Nelle ultime settimane Tama Tonga era diventato particolarmente attivo sui social, condividendo spezzoni della sua routine prima e durante le puntate dello SmackDown per mostrare ai fan cosa succede dietro le quinte. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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