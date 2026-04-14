Papà di due figli muore a 39 anni

Una comunità rumena di Orte si trova a dover affrontare il lutto per la perdita di un uomo di 39 anni, padre di due figli. La scomparsa prematura di Daniel Subtirel ha suscitato dolore tra amici e conoscenti. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando molti sgomenti per una vita interrotta così presto.