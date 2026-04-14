Papà di due figli muore a 39 anni
Una comunità rumena di Orte si trova a dover affrontare il lutto per la perdita di un uomo di 39 anni, padre di due figli. La scomparsa prematura di Daniel Subtirel ha suscitato dolore tra amici e conoscenti. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando molti sgomenti per una vita interrotta così presto.
Comunità rumena di Orte in lutto per la prematura scomparsa di Daniel Subtirel, venuto a mancare all'età di soli 39 anni. Conosciuto da tutti come Biri?u, è deceduto il 14 aprile in una casa di cura di Viterbo, dove era ricoverato. La sua morte lascia un grande vuoto tra quanti gli volevano bene.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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